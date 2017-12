Vrednost do konca leta 2015 pridobljenih pokojninskih pravic ocenjena na 124,7 milijarde evrov

Ljubljana, 29. decembra - Vrednost pokojninskih pravic, ki so bile v Sloveniji pridobljene do konca leta 2015, je po oceni znašala 124,7 milijarde evrov. Ocena vrednosti pokojninskih pravic so nov kazalnik, ki je bil uveden z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov v EU iz leta 2010, so sporočili z državnega statističnega urada.