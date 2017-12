Na mejnem prehodu Sočerga Slovencu zasegli 88 petard kategorije F2

Koper, 29. decembra - Policisti so v četrtek na mejnem prehodu Sočerga 40-letnemu državljanu Slovenije, ki se je pripeljal z mladoletnim sinom, zasegli 88 petard kategorije F2, so sporočili s Policijske uprave Koper. Takšne petarde so namreč po slovenski zakonodaji prepovedane.