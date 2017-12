Walter Jeklin novim izzivom naproti

Koper, 29. decembra - Walter Jeklin, nekdanji slovenski članski košarkarski reprezentant in športni direktor poljskih Polonie 2011, Asecca Prokoma, Zielone Gore ter slovenske in poljske reprezentance, je sporazumno prekinil sodelovanje s koprskim klubom Sixt Primorska. Jeklin je v dobrem letu dni na noge postavil športni del delovanja kluba, so sporočili iz Sixta.