Ljubljana, 29. decembra - Oboroženi zamaskirani neznanci so okoli ene ure ponoči v bližini poštnega logističnega centra na Cesti v Mestni log v Ljubljani napadli poštarja, je poročal Radio Slovenija. Pri tem so ga poškodovali in odnesli več pošiljk. Policija je že ponoči izvajala cestne blokade, storilce pa še išče, še poroča radio.