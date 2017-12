Volkov in Jurlova najboljša v Gelsenkirchnu

Gelsenkirchen, 28. decembra - Ruska biatlonca Aleksej Volkov in Jekaterina Jurlova sta zmagovalca 16. biatlonske ekshibicije na stadionu Schalkeja v Gelsenkirchnu. Rusa sta predvsem po zaslugi izjemnega streljanja prepričljivo ugnala Čeha Ondreja Moravca in Evo Puškarčikovo. Tretje mesto sta si na zadnjem streljanju priborila Avstrijca Julian Eberhard in Lisa Hauser.