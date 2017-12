Primorske novice: Timske zmage (29. 12.)

Koper, 28. decembra - Primorski šport v prvem poolimpijskem letu ni postavljal novih mejnikov, čeprav je vseeno pustil sled tudi na mednarodnem prizorišču. Kolajne košarkarjev, rokometašev, namiznoteniških igralcev in kajakašic na mirnih vodah z največjih tekmovanj so dosežki, ki so bili vodilo pri izboru najboljših na Primorskem, v Primorskih novicah piše Bojan Gluhak.