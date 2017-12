Maribor, 28. decembra - Pohorski delavci, zbrani okoli Zlate lisice, tekmovanja deklet za svetovni pokal, so še devetič v zgodovini izgubili tekmo. Tekmovanje so včeraj preselili v Kranjsko Goro. Težave s pripravo proge so stalnica te prireditve, v Večeru piše Bojan Bauman.