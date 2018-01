31 do OI - izvoz 53, uvoz 284 milijonov evrov

Slovenska podjetja so predlani v Južno Korejo, ki je na repu prve deseterice največjih nacionalnih gospodarstev na svetu, izvozila nekaj manj kot 53 milijonov evrov, uvoz iz te vzhodnoazijske države pa je dosegel malenkost nad 284 milijonov evrov. Skupni obseg menjave se je tako povzpel na skoraj 337 milijonov evrov. V devetih mesecih lani je medtem izvoz v Južno Korejo po podatkih statističnega urada dosegel nekaj nad 77 milijonov evrov, uvoz pa se je ustavil pri skoraj 223 milijonih evrov.

Menjava med državama je vrhunec v zadnjem obdobju dosegla leta 2014, ko je znašala nekaj manj kot 601 milijon evrov. Kot je v nedavnem pogovoru za Delo povedal častni konzul Južne Koreje v Sloveniji Stojan Petrič, sicer predsednik sosveta idrijskega Kolektorja in prvi mož idrijskega FMR, ki ima v lasti tudi omenjeni ljubljanski časnik, so bile številke v letu 2014 predvsem posledica povečanega uvoza korejskih avtomobilov prek Luke Koper. Od takrat se je do lani menjava skoraj prepolovila, v devetmesečju letos pa je vsaj pri slovenskem izvozu opaziti obrat navzgor.

Južna Koreja je tretja največja slovenska trgovinska partnerica v Aziji, za Kitajsko in Indijo, a je obseg slovenske menjave s to državo v primerjavi s številkami pri trgovini z glavnimi partnericami v evrskem območju majhen. Menjava z najpomembnejšo med njimi Nemčijo je tako predlani dosegla skoraj 9,8 milijarde evrov, lani pa bo zelo verjetno presegla mejo 10 milijard. Razlika je razumljiva, saj slovenski dobavitelji v korejsko industrijsko niso opazneje integrirani, v dobaviteljske verige nemških in tudi francoskih podjetij pa so.

V menjavi z Južno Korejo izrazito prevladuje uvoz, tako da Slovenija beleži primanjkljaj. Največji del uvoza odpade na že omenjena osebna vozila, ki na evropski trg pridejo skozi koprsko pristanišče, pri čemer velik del vozil korejskih znamk na slovenske ceste prispe iz evropskih tovarn proizvajalcev Kia in Hyundai na Slovaškem oz. Češkem.

V strukturi slovenskega izvoza v Južno Korejo pa največji del odpade na električne stroje in opremo oz. njihove dele, razne merilne in kontrolne instrumente ter kotle, stroje in mehanske naprave oz. njihove dele. Med izvozniki so Cimos, Bosio, Dewesoft, Eti Elektroelement, Iskratel, Iskra, RLS merilna tehnika, Instrumentation Technologies, nekaj družb iz skupine Kolektor, Mahle Letrika in Metrel.

Na področju naložb je sodelovanje še bistveno bolj skromno. Omembe vrednih korejskih naložb v Sloveniji ni, edino slovensko podjetje na jugu Korejskega polotoka pa je Kolektor Sinyung, ki je tudi eden od sponzorjev Slovenske hiše na prihajajočih olimpijskih igrah.

Kot je povedal Petrič, za zdaj tudi ni znakov zanimanja korejskih vlagateljev za Slovenijo, za razliko na primer od povečanega interesa japonskih podjetij za naložbe v slovenskem gospodarstvu. Za Korejce so tako bolj zanimive druge države iz srednje in vzhodne Evrope. Potencial medtem predstavlja Luka Koper kot ena od vstopnih točk za korejski izvoz v Evropo.

Raste pa po drugi strani obisk turistov iz Južne Koreje v Sloveniji, ki državo obiščejo predvsem v okviru večdnevnih popotovanj po Evropi. Najpomembnejše slovenske turistične znamenitosti je predlani obiskalo 113.615 korejskih turistov, ki so ustvarili 125.089 nočitev, kar pomeni, da so ostali vsega eno noč. Število nočitev se je v primerjavi z 2015 vseeno povečalo za 25 odstotkov. K rasti zanimanja je poleg drugih kanalov promocije države verjetno pomagalo tudi to, da so v Sloveniji lani posneli del zgodbe priljubljene korejske televizijske nadaljevanke.