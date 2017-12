Večina evropskih borz s padcem, nafta cenejša, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 28. decembra - Evropske borze so današnje trgovanje končale s padcem, nad gladino se je povzpel le FTSE 100 v Londonu. Analitiki padce pripisujejo praznični sezoni, med katero so si premor vzeli tudi vlagatelji. Cene nafte so šle rahlo navzdol, evro pa pridobiva na vrednosti.