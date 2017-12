Medven: Vedno smo pripravljeni pomagati, a Zlata lisica je Zlata lisica le, če je v Mariboru

Kranjska Gora, 28. decembra - Že 54. Zlata lisica bo še devetič v svoji zgodovini prestavljena iz Maribora na drugo prizorišče. Sedmič bo Zlata lisica potekala v Kranjski Gori, kjer so Mariborčani skupaj z gorenjskimi kolegi na popoldanskem sestanku dogovorili podrobnosti in načrt za izvedbo ženskega veleslaloma in slaloma 6. in 7. januarja na progi v Podkorenu.