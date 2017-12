Berlinska policija išče štiri pobegle zapornike

Berlin, 28. decembra - Berlinska policija je danes začela iskalno akcijo štirih zapornikov, ki so dopoldne pobegnili iz enega od zaporov v nemški prestolnici. Moški so pobegnili skozi luknjo v betonskem zidu in obšli ograjo, njihov pobeg pa je bil po oceni policije dobro pripravljen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.