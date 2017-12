Zaradi sneženja poslabšanje voznih razmer

Ljubljana, 28. decembra - V nižinah po notranjosti države je močno deževje prešlo v sneženje, zaradi česar so se poslabšale vozne razmere. Prav tako je sneg ponekod na Gorenjskem povzročil težave na električnem omrežju. Obilno deževje je v minulih urah sicer nevšečnosti povzročalo zlasti na Notranjskem, na Koroški Beli in v Ajdovščini pa so imeli opravka s plazovoma.