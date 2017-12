Na Hrvaškem opozorila pred nevarnostjo epidemije ošpic

Zagreb, 28. decembra - Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) je v luči epidemije ošpic v Srbiji danes opozoril, da obstaja možnost vnosa virusa ošpic na Hrvaško in tudi epidemije ošpic. Ob tem so poudarili, da je cepljenje proti ošpicam najboljši ukrep za preprečevanje epidemije. Prebivalcem so svetovali, naj se zaščitijo s cepljenjem, če tega še niso storili.