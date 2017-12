Nina Volčina in Uroš Vehar balinarja leta

Ljubljana, 28. decembra - Balinarska zveza Slovenije je razglasila najboljše tekmovalke in tekmovalce v letošnjem letu v treh starostnih kategorijah. Balinarja leta sta Nina Volčina (Krim Ljubljana) in član škofjeloške Trate Uroš Vehar, ki sta na mednarodnih tekmah, v ligaškem tekmovanju in na državnih prvenstvih zbrala največ točk.