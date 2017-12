Tillerson ob koncu leta branil dosežke ameriške zunanje politike

Washington, 28. decembra - Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v prispevku za New York Times branil dosežke ameriške zunanje politike. Med drugim je ocenil, da je bil dosežen napredek pri brzdanju jedrskih prizadevanj Severne Koreje ter pri spopadanju z izzivi, ki so jih predstavljale Rusija, Kitajska in Iran, povzema francoska tiskovna agencija AFP.