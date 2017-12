Zaradi snega na področju Uskovnice in Vršiča skoraj sto gospodinjstev brez elektrike

Bled/Vršič, 28. decembra - Novozapadli južni sneg je na območju Bohinja in Kranjske Gore povzročil izpad električne energije na področju Uskovnice in Vršiča. Brez napajanja je devet transformatorskih postaj oziroma 99 gospodinjstev. Napake na daljnovodih bodo odpravljene čez dan, so za STA pojasnili na Elektru Gorenjska.