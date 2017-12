V visokogorju velika nevarnost snežnih plazov

Ljubljana, 28. decembra - Agencija za okolje opozarja, da je velika nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino 1400 metrov. Pod to nadmorsko višino pa je nevarnost plazov znatna. Ob sneženju je v zadnjih 48 urah v gorah zapadlo od 20 do okoli 100 cm snega, največ v Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah, najmanj pa na Pohorju ter na skrajnem vzhodu Karavank.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) je bila meja sneženja sprva do okoli 1300 metrov nadmorske višine, v krajih z močnimi padavinami pa občutno nižje. Ob koncu padavin se je spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Pihal je okrepljen jugozahodnik, ki je delal zamete in opasti. Marsikje je snežilo na skorjasto ali pa tudi trdo podlago, zato so v snežni odeji šibke plasti.

Snežna odeja je mehka in rahla, predvsem nad okoli 1500 metrov nadmorske višine je slabo sprijeta. Veliko je zametov in opasti, vetru izpostavljene lege so močno spihane, ponekod do stare podlage. Nižje je sneg ob dežju kopnel in se razmočil, nato je snežilo na tako podlago, tako da se je novi sneg z njo dobro sprijel, so zapisali na Arsu.

Tudi Služba za varstvo pred snežnimi plazovi na območju Zelenice danes odsvetuje obisk gora. Na območju Zelenice je namreč v sredo in preko noči padlo do 90 centimetrov snega, zato se je tudi tam nevarnost proženja snežnih plazov dvignila na 4. stopnjo po evropski petstopenjski lestvici. Servisna cesta ostaja zaprta. Posebna pozornost velja tudi na cesti na stari Ljubelj, so opozorili v omenjeni tržiški službi.

Na Arsu napovedujejo, da bo danes oblačno z občasnimi padavinami, ki pa jih bo več v vzhodnih in južnih krajih. Meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne in zvečer ponekod snežilo tudi do nižin. Predvidoma bo v gorah zapadlo od pet do okoli 20 centimetrov snega, tokrat več v vzhodnem delu, zlasti pa v hribih osrednje in južne Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo spet prenašal sneg.

Veter ne bo tako močan kot jugozahodnik v preteklih dneh. Ledišče se bo spustilo do nadmorske višine okoli 700 metrov. V petek bo delno jasno in suho, veter bo čez dan slabel. V soboto bo večinoma suho vreme, v višinah se bo postopno spet segrelo.

Ledišče se bo v soboto do večera dvignilo do nadmorske višine okoli 2000 metrov. Tudi v nedeljo bo večinoma suho, ledišče bo večinoma nad našimi najvišjimi vrhovi. Že v soboto se bo okrepil jugozahodni veter, ki bo pihal tudi v nedeljo. Ponovne padavine na Arsu pričakujejo v ponedeljek, ko bo meja sneženja sprva med okoli 900 in 1400 metrov nadmorske višine.

Snežna odeja se bo danes in v petek počasi sesedala, ostala bo večinoma rahla in mehka. Severni in severovzhodni veter bo delal nove zamete na južnih straneh grebenov in sedel. Tako danes kot tudi še v petek bo možno spontano proženje plazov suhega, nesprijetega snega predvsem s strmih pobočij.

V soboto bo jugozahodnik ponovno prenašal sneg, ki se bo zaradi otoplitve začel predvsem v sredogorju nekoliko hitreje sesedati in preobražati. Proces bo še nekoliko izrazitejši v nedeljo. Zaradi otoplitve se bo snežna odeja zlasti v nedeljo najprej nekoliko labilizirala. Na površini bo nastajala skorja, tudi zaradi vetra.

Nevarna bodo zlasti strmejša pobočja ter mesta z napihanim snegom. Nevarnost snežnih plazov se bo le počasi zmanjševala. Ob ponovnih padavinah v ponedeljek se bo nevarnost spet povečevala, še napovedujejo na Arsu.