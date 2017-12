Vreme: Oblačno, padavine se bodo znova okrepile

Ljubljana, 28. decembra - Danes bo oblačno. Sprva občasne padavine, se bodo sredi dneva in popoldne znova okrepile. Meja sneženja se bo spuščala in popoldne ter zvečer bo marsikje v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.