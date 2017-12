Mediji: Ustavno sodišče razveljavilo obsodbe v aferi toaletnega papirja na Zpiz

Ljubljana, 28. decembra - Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe nižjih sodišč zoper obtožene v aferi s fiktivnimi računi za toaletni papir, s katerimi je bil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odškodovan za 477.000 evrov, poročajo mediji. Nižja sodišča so zaznala problematiko rabe milejšega zakona, a so sprejela napačno stališče, katerega uporabiti.