Umrl je slikar in grafik Bojan Kovačič

Ljubljana, 28. decembra - V 68. letu starosti je umrl slikar, grafik in dolgoletni profesor grafike na oddelku likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani Bojan Kovačič. Novico o njegovi smrti so sporočili iz Narodne galerije, kjer so leta 2011 z razstavo predstavili njegove grafike in risbe, ki jih je doniral za zbirko galerije, je poročalo Delo v spletni izdaji.