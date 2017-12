Na ilirskobistriškem zalivalo objekte, tudi klet zdravstvenega doma

Ilirska Bistrica, 28. decembra - Velike padavine na ilirskobistriškem območju so v sredo zvečer in danes ponoči domačinom povzročile nekaj težav. Meteorne vode in reka Reka so na območju vsakoletnih poplav zalivale kleti in pritlične prostore objektov, tudi klet zdravstvenega doma. Okoli 50 gasilcev je bilo na terenu vse do jutra.