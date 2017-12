New York, 28. decembra - Sklad ZN za otroke (Unicef) je danes opozoril, da so napadi na otroke, ki živijo na konfliktnih območjih, letos dosegli šokantno raven. Napadalci so brezobzirno kršili mednarodno pravo, ki naj bi ščitilo najranljivejše, so zapisali v sporočilu za javnost.