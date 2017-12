Slovenija bo skupaj s Srbijo kandidirala za EP v namiznem tenisu

Ljubljana, 28. decembra - Slovenski namiznoteniški reprezentanti, ki so septembra osvojili bronasto kolajno na evropskem prvenstvu, so sinoči končno prispeli pod soj žarometov. Namiznoteniška zveza je za Bojana Tokića, Darka Jorgića, Jana Žibrata in Denija Kožula na Ljubljanskem gradu pripravila sprejem, katerega so se udeležili številni eminentni športni gosti.