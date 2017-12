Ilirsko Bistrico poplavljajo meteorne vode

Ilirska Bistrica, 27. decembra - Ilirsko Bistrico od sedme ure zvečer spremljajo močno deževje in poplave. Voda zaliva kleti in garaže, ceste in hiše. Poplavilo je tudi garaže in klet Zdravstvenega doma. Na mnogih mestih je oviran tudi promet, so objavili na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.