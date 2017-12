Štajerska avtocesta proti Ljubljani pri Celju zaprta zaradi prometne nesreče

Ljubljana, 27. decembra - Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta avtocesta Maribor-Ljubljana med cestninsko postajo Tepanje in priključkom Celje - center v smeri Ljubljane. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta Maribor-Lendava, in sicer med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote.