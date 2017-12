Mladoletni migrant iz Beograda na Hrvaško v podvozju avtobusa

Zagreb, 27. decembra - Na parkirišču nedaleč od Kutine na Hrvaškem so v torek našli 12-letnika, ki se je iz Beograda pet ur peljal na Hrvaško v podvozju avtobusa, so potrdili v hrvaškem prometnem podjetju Čazmatrans, ki z redno avtobusno linijo povezuje Zagreb in Beograd. Voznik je ustavil avtobus, potem ko so ga potniki opozorili na hrup iz podvozja.