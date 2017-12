Ukrajina in separatisti izmenjali več sto zapornikov

Doneck, 27. decembra - Na vzhodu Ukrajine so si ukrajinske oblasti in proruski separatisti tik pred novim letom izmenjali več sto zapornikov, kar je največja izmenjava zapornikov od začetka spopadov na območju leta 2014. To je tudi prvi večji korak v uresničevanju sporazuma iz Minska, ki je bil podpisan leta 2015, poroča nemška tiskovna agencija dpa.