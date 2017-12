Predvsem v južni Sloveniji pričakovati naraščanje in razlivanje rek

Ljubljana, 28. decembra - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo po obilnem deževju danes reke v večjem delu države močneje narasle, možna so tudi razlivanja nekaterih vodotokov. Danes zjutraj in dopoldan se lahko razlijejo Kolpa, nekateri pritoki reke Krke, Dravinja in Ljubljanica na Ljubljanskem barju, morje pa bo ob jutranji plimi poplavilo najnižje dele obale.