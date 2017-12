Nov jadralni rekord na Sydney - Hobart

Sydney, 27. decembra - Tradicionalno, že 73. jadralno regato od Sydneyja do Hobarta, je z rekordnim časom dobila jadrnica Wild Oats XI, ki je razdaljo zmogla v enem dnevu, osmih urah, 48 minutah in 50 sekundah. S tem je kar za štiri ure, 42 minut in 30 sekund izboljšala prejšnji dosežek. Izidi še niso uradni, ker je drugouvrščena LDV Comanche vložila protest.