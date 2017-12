Ljubljanska borza: Promet z delnicami Krke dosegel poldrugi milijon evrov

Ljubljana, 27. decembra - Indeks SBI TOP je prvi trgovalni dan po praznikih na Ljubljanski borzi končal pri 793,57 točke, kar je 1,99 točke oz. 0,25 odstotka pod izhodiščem. Med delnicami indeksa so v prvi kotaciji največ izgubile delnice Gorenja, ki so zdrsnile za več kot pet odstotkov. Največ prometa, za poldrugi milijon evrov, so ustvarili z delnicami Krke.