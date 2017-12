Pomurske mlekarne opozarjajo na vsebnost jajčnih beljakovin v topljenih sirih

Ljubljana, 27. decembra - Pomurske mlekarne so izdale obvestilo, da topljeni siri Weekend sir, Prleški sir in Slovenka vsebujejo jajčne beljakovine, čeprav to na etiketi izdelkov ni navedeno. Proizvajalec zato iz prometa umika vse omenjene izdelke z namenom dodatnega označevanja manjkajoče informacije, so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.