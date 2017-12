V CD drevi Balet Preljocaj z Romeom in Julijo

Ljubljana, 28. decembra - Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD) bo drevi zaživela največja ljubezenska zgodba vseh časov, balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva, v koreografiji Angelina Preljocaja in izvedbi baletnega ansambla Balet Preljocaj. Predstave bodo še v petek, soboto in v nedeljo.