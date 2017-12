Slovenija januarja na knjižnem sejmu v New Delhiju

New Delhi, 28. decembra - V New Delhiju bo med 6. in 14. januarjem potekal Svetovni knjižni sejem, največji mednarodni knjižni sejem v tem delu Azije. Tokrat bo v fokusu EU kot regijska gostja. V evropskem paviljonu bo sodelovalo 17 držav, članic EU in Švica, z nacionalnimi stojnicami in programom, med njimi Slovenija. Osrednja tema sejma bo Okolje in podnebne spremembe.