V Bovcu začetek tridnevnega 11. filmskega festivala BOFF

Bovec, 28. decembra - S predavanji Danila Cedilnika - Dena, Simona Charriera in Aljaža Verdeva se bo zvečer v Stergulčevi hiši v Bovcu pričel 11. festival filmov o športu in naravi BOFF (Bovec Outdoor Film Festival). Projekcije filmov - prikazali jih bodo 26 - bodo v petek in soboto v Kulturnem domu Bovec, za popestritev bodo vsak dan tudi delavnice in izleti.