Pri 48-letnem osumljencu nasilja v družini odkrili tudi predelano orožje in strelivo

Radlje ob Dravi, 27. decembra - Radeljski policisti so 48-letnika z območja upravne enote Radlje ob Dravi ovadili zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Na njegovem domu so našli nelegalno orožje z daljnogledi, večje število streliva in druge dodatke. Tako si je prislužil ovadbo še zaradi prometa z orožjem in prepoved približevanja družini.