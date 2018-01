V veljavi novi standardi varstva pred sevanji in jedrske varnosti

Ljubljana, 6. januarja - Začel je veljati nov zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ga je DZ sprejel 12. decembra in ki bo nadomestil do sedaj veljavni zakon iz leta 2002. Slovenska zakonodaja je tako usklajena z najsodobnejšimi standardi varstva pred sevanji in jedrske varnosti, so zapisali na upravi za jedrsko varnost.