Drugi trening smuka v Bormiu odpovedan

Bormio, 27. decembra - Drugi trening smuka v Bormiu je bil zaradi sneženja in megle odpovedan, so sporočili italijanski organizatorji in dodali, da so vremenske napovedi za naslednje dni boljše. V četrtek je ob 11.45 predviden smuk, v petek pa še zadnja letošnja kombinacija za smučarje v olimpijski zimi.