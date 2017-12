Pakistanec in Nigerijec v priporu zaradi tihotapljenja ljudi

Ormož, 27. decembra - Ormoški policisti so konec prejšnjega tedna prijeli 31-letnega državljana Pakistana in 33-letnega državljana Nigerije, ki sta v četrtek preko slovensko-hrvaške meje pretihotapila večjo skupino tujcev. Oba so kazensko ovadili, preiskovalni sodnik ptujskega okrožnega sodišča pa je zoper njiju odredil pripor.