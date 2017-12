Indeks SBI TOP sredi dneva pod izhodiščem

Ljubljana, 27. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je sredi dneva na Ljubljanski borzi pod izhodiščem. Izgubil je 6,84 točke oz. 0,86 odstotka in se giblje okrog 788 točk. V prvi kotaciji so največ izgubile delnice Gorenja, ki so 7,30 odstotka pod izhodiščem. V zelenem so le delnice Krke.