Balet SNG Maribor z Giselle gostuje v Trstu

Trst, 27. decembra - Balet SNG Maribor bo od danes do 31. decembra v gledališču Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi v Trstu kar šestkrat uprizoril balet Adolpha Adama Giselle v koreografiji Rafaela Avnikjana. V naslovni vlogi bosta nastopili Catarina de Meneses in Yui Sugawara, princa Albrechta pa bodo upodobili Anton Bogov, Constantine Allen in Ionut Dinita.