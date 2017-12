Janša za Novo24tv kritičen do slovenske zunanje politike

Ljubljana, 27. decembra - Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je bil v intervjuju za Novo24tv kritičen do slovenske zunanje politike. Po njegovih besedah je diplomacija premierja Mira Cerarja in zunanjega ministra Karla Erjavca predvsem pri odnosu do ZDA in Rusije "pokazala mišice na neki točki, ki bo Sloveniji samo škodovala".