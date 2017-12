Okoljsko ministrstvo podpisalo pogodbo za idejni projekt sanacije Bukovžlaka

Ljubljana, 27. decembra - Okoljsko ministrstvo je prejšnji teden podpisalo pogodbo z izbranim izvajalcem za izdelavo idejnega projekta za sanacijo Bukovžlaka, na katerem so desetletja odlagali nekdanje cinkarniške odpadke in delno odpadke rušenja stare cinkarne. Podrobnosti podpisane pogodbe bo ministrstvo predstavilo prihodnji teden, so za STA povedali na ministrstvu.