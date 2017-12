42 dni do OI - 93% Korejcev na internetu

Ljubljana, 28. decembra - Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), ki deluje v okviru ZN, je v letnem poročilu o razvoju informacijskih družb Južno Korejo po razvitosti uvrstila na drugo mesto pred Švico in Dansko. Kot so poudarili avtorji raziskave, država zelo hitro napreduje na vseh enajstih merjenih področjih, odlični pa so tudi obeti za prihodnje.

ITU je pri raziskavi med drugim upoštevala napredek na področju interneta stvari, analitike velikih količin podatkov, računalništva v oblaku in umetne inteligence. Kot so poudarili, bo razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) omogočil izjemno rast inovacij ter drastično spremenil gospodarstvo, delovanje vlad in družbo.

Na prvo mesto seznama, ki je po ocenah tujih medijev eden najbolj relevantnih na področju razvoja IKT, se je uvrstila Islandija, Južni Koreji pa sledijo Švica, Danska, Združeno Kraljestvo, Hongkong, Nizozemska, Norveška, Luksemburg in Japonska. ZDA so se uvrstile na 16. mesto, Slovenija pa na 33. med Belorusijo in Barbados.

Med najbolj znanimi korejskimi IKT podjetji so Samsung, LG, Kakao in SK C&C. Kot so poudarili pri ITU, za področje IKT skrbi posebno ministrstvo, država pa IKT kot strateško orodje za razvoj spodbuja že od leta 1980. Lani je internet uporabljalo 93 odstotkov korejskih državljanov, starejših od treh let.

Južnokorejska vlada je pred časom objavila srednje- do dolgoročni načrt priprave na pametno informacijsko družbo, ki opredeljuje načrtovani odziv države na četrto industrijsko revolucijo. Načrt vključuje spodbujanje razvoja pametne informacijske družbe na temeljih javnozasebnih partnerstev in strateško podporo pri zagotavljanju širokega dostopa do storitev IKT.

Veliko pozornosti namenja tudi digitalni varnosti in spodbuja "uravnotežene politike, ki zajemajo tehnologije, industrijo in družbo ter usmerjajo razvoj bolj humane družbe".