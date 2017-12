Srbska policija v Šidu odstranila migrante

Beograd, 27. decembra - Srbski policisti so v torek okoli 22. ure odstranili okoli 150 migrantov, ki so v Šidu na meji med Srbijo in Hrvaško protestirali od ponedeljka zvečer, poroča srbska televizija N1. Pri tem ni prišlo do incidentov ali nasilja. Migrante je policija z avtobusi najverjetneje odpeljala v enega od bližnjih sprejemnih centrov.