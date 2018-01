38 dni do OI - V pričakovanju dvajsete slovenske medalje na ZOI

Ljubljana, 1. januarja - Zadnje zimske olimpijske igre v Sočiju 2014 so bile za Slovence najuspešnejše olimpijske igre, saj so na enih OI osvojili kar osem kolajn. Kraljica slovenske odprave je bila smučarka Tina Maze z dvema zlatima odličjema, Slovenija pa je na enih igrah osvojila več kolajn, kot jih je nekdanja Jugoslavija na vseh zimskih olimpijskih igrah skupaj.

Slovenski športniki so na olimpijskih igrah osvojili 66 kolajn, od tega 19 v zimskih športih. V nasprotju z uveljavljenimi stereotipi Slovencev kot smučarske nacije so Slovenci večino kolajn osvojili v poletnih športih. Tistih, ki so na zimskih igrah osvojili vsaj dve kolajni, je še manj, nadstandardna Tina Maze je prva in za zdaj edina Slovenka z eno oziroma dvema zlatima kolajnama v zimskih športih ter edina slovenska alpska smučarka z več kot eno kolajno. Po dve olimpijski kolajni imajo v zimskih športih še skakalca Matjaž Debelak in Peter Prevc ter deskar Žan Košir.

V Sočiju so poleg Mazejeve blesteli deskar Žan Košir s srebrno in bronasto kolajno, enak izkupiček je uspel tudi smučarskemu skakalcu Petru Prevcu, po enkrat pa sta na zmagovalni oder stopili biatlonka Teja Gregorin in smučarska tekačica Vesna Fabjan, ki sta osvojili bron. Slovenski športniki so v Sočiju dosegli petindvajset uvrstitev med najboljših deset.

Slovenske medalje lahko ločimo na osvojene po 1991 in tiste, ki so jih slovenski športniki dobili v dresih Avstro-ogrske, Kraljevine Jugoslavije ali bivše skupne države. Vse skupaj jih je 66 ali 38 po letu 1991. Na zimskih igrah po osamosvojitvi smo jih osvojili 15 - preostale štiri pripadajo Juretu Franku, Mateji Svet, reprezentanci v skokih iz Calgaryja 1988 ter Matjažu Debelaku, na poletnih pa 23. Skupno število na poletnih igrah je 47, 19 jih pripada športnikom po 1991.

Le devet Slovencev je na olimpijskih igrah osvojilo zlato kolajno, le trije, telovadca Leon Štukelj in Miro Cerar ter alpska smučarka Tina Maze imajo vsaj dve zlati kolajni, edini s tremi zlatimi kolajnami je sloviti Štukelj, edina z dvema zlatima in dvema srebrnima pa Mazejeva.