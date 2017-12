Cene nafte blizu dvoletnega vrha

Singapur, 27. decembra - Cene nafte so se v azijskem elektronskem trgovanju danes sicer spustile nižje, a ostajajo blizu dvoletnega vrha. V New Yorku je teksaška nafta v torek dosegla najvišjo ceno v dveh letih in pol in se začasno povzpela čez 60 dolarjev za 159-litrski sod, k čemur sta pripomogla eksplozija naftovoda v Libiji in mrzlo vreme v ZDA.