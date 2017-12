Za Oberstdorf prodanih že več kot 40.000 vstopnic

Oberstdorf, 27. decembra - Prireditelji tradicionalne 66. novoletni skakalne turneje si že pred začetkom manejo roke. Uspehi nemških skakalcev so poskrbeli za izredno zanimanje občinstva in prireditelji uvodne tekme v Oberstdorfu so v torek sporočili, da so že prodali preko 40.000 vstopnic.