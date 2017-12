Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 27. decembra - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 45 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, v desetih nesrečah so bili udeleženci lahko in v dveh hudo poškodovani. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli pet vozil.