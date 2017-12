Redni proračun Združenih narodov nižji za 286 milijonov dolarjev

New York, 27. decembra - Generalna skupščina Združenih narodov je za leto 2018 in 2019 potrdila 5,4 milijarde dolarjev redni proračun, kar je pet odstotkov oziroma 286 milijonov dolarjev manj kot v sedanjem dveletnem obdobju. Od leta 2020 bodo poskusili redni proračun določati za vsako leto posebej in ne več za dve leti skupaj.