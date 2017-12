ZDA uvedle simbolične sankcije proti dvema uradnikoma Severne Koreje

Washington, 27. decembra - Ameriško finančno ministrstvo je v torek uvedlo sankcije proti dvema uradnikoma Severne Koreje povezanima z raketnim programom. Sankcije so simbolične narave, saj predvidevajo zamrznitev premoženja obeh v ZDA in prepoved poslovanja Američanov z njima, vendar Kim Jong Sik in Ri Pyong Chol nimata premoženja v ZDA in ne poslujeta z Američani.